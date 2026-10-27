श्रीलंका को मैच में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 06:19 pm Oct 27, 202606:19 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के 5वें मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने फाइनल में अपनी जगह बना ली। फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान से ही 31 अक्टूबर को होगा। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान 110 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट खोकर 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।