त्रिकोणीय वनडे सीरीज: दिलशान मदुशंका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार लिया 5 विकेट हॉल

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान 110 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट खोकर 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 29 रन बाबर आजम ने बनाए। जवाब में श्रीलंका के लिए कामिंदु मेंडिस ने 62 रन की पारी खेली।

उनके अलावा पवन रतनायके ने 23 रन बनाकर श्रीलंका को आसान जीत दिला दी। कामिंडु के वनडे करियर का यह 5वां अर्धशतक साबित हुआ।