इंडिया-A को लगातार दूसरे मैच में हार मिली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

त्रिकोणीय सीरीज 2026: इंडिया-A को मिली दूसरी हार, श्रीलंका-A ने सुपर ओवर में हराया

लेखन आदर्श कुमार 07:48 pm Jun 15, 202607:48 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय सीरीज 2026 का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। श्रीलंका-A ने सुपर ओवर में इंडिया-A को हरा दिया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका-A ने अरशद खान के खिलाफ 18 रन बनाए थे। जवाब में वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी करने आए और 16 रन ही बना पाए। वैभव का मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों से झगड़ा भी हुआ। इससे पहले इंडिया-A को अफगानिस्तान-A के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी हार मिली थी।