त्रिकोणीय सीरीज 2026: इंडिया-A को मिली दूसरी हार, श्रीलंका-A ने सुपर ओवर में हराया
क्या है खबर?
त्रिकोणीय सीरीज 2026 का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। श्रीलंका-A ने सुपर ओवर में इंडिया-A को हरा दिया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका-A ने अरशद खान के खिलाफ 18 रन बनाए थे। जवाब में वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी करने आए और 16 रन ही बना पाए। वैभव का मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों से झगड़ा भी हुआ। इससे पहले इंडिया-A को अफगानिस्तान-A के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी हार मिली थी।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में श्रीलंका-A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इंडिया-A की ओर से सूर्यांशने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। उनके अलावा विप्रज निगम (51) ने भी अर्धशतक लगाया। अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। टीम ने 49.2 ओवर में 265 रन का स्कोर बनाया। विजयकांत वियासकांत और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में श्रीलंका-A भी 50 ओवर में 265/9 का स्कोर बना पाई। इसके बाद मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला।
अर्धशतक
सूर्यांश ने लिस्ट-A करियर का पहला अर्धशतक जड़ा
सूर्यांश ने 65 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 109.09 की रही। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी का यह पहला ही अर्धशतक रहा। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन था। उन्होंने निगम के साथ मिलकर 90 गेंदों में 104 रन की शानदार साझेदारी निभाई। एक समय इंडिया-A के 7 बल्लेबाज 143 रन पर पवेलियन में थे। यहां से दोनों ने पारी संभाली।
पारी
निगम ने खेली 51 रन की पारी
निगम ने 49 गेंदों का में 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 104.08 की रही। लिस्ट-A क्रिकेट में ये उनका भी पहला ही अर्धशतक साबित हुआ। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 24* रन था। निगम के पिच के प्रोटेक्टेड एरिया (सुरक्षित क्षेत्र) में रन दौड़ने के कारण 10 रन की पेनल्टी भी लगाई गई। पेनल्टी के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका-A के स्कोर में 10 रन जोड़ दिए गए।
गलती
निगम ने 2 बार की गलती
मैदान पर मौजूद अंपायरों प्रगीथ रामबुकवेला और शांता फोंसेका ने क्रमशः 34वें और 37वें ओवर के बीच 5-5 रन की 2 पेनल्टी लगाईं। दूसरी बार यह गलती तब हुई जब निगम ने एक गेंद को शॉर्ट थर्ड की तरफ खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन-स्ट्राइकर सूर्यांश शेडगे ने उन्हें वापस भेज दिया। अपनी क्रीज पर तेजी से वापस लौटने की कोशिश में निगम पिच के बीच में दौड़ पड़े।
आंकड़े
सदीरा समरविक्रमा ने खेली शानदार पारी
श्रीलंका के लिए सदीरा समरविक्रमा ने 113 गेंदों का सामना कर 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले उनकी स्ट्राइक रेट 82.30 की रही। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला ये 33वां अर्धशतक रहा। उन्होंने 172 मैच खेले हैं और इसकी 159 पारियों में 5,100 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 8 शतक भी लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 130 रन रहा है।