त्रिकोणीय सीरीज 2026: इंडिया-A ने अफगानिस्तान-A को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
त्रिकोणीय सीरीज 2026 के 5वें मुकाबले में इंडिया-A ने अफगानिस्तान-A को 101 रन से हरा दिया। इससे पहले इंडिया-A को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब तिलक वर्मा की टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया-A ने 319/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में अफगानिस्तान-A 218 रन पर ही ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में अफगानिस्तान-A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम प्रियांश आर्या (58), तिलक (59) और कुमार कुशाग्र (58) की पारियों के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। वैभव सूर्यवंशी 38 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में बहिर शाह ने अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। उनके अलावा और कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत के लिए निशांत सिंधु ने सबसे ज्यााद 4 विकेट चटकाए।
पारी
भारतीय बल्लेबाजों की पारियों पर एक नजर
तिलक ने 75 गेंदों में 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 78.67 की रही। उनके लिस्ट-A करियर का 12वां अर्धशतक रहा। प्रियांश ने 42 गेंदों में 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 138.10 की रही। ये उनके लिस्ट-A करियर का चौथा अर्धशतक रहा। कुशाग्र ने 67 गेंदों में 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर का 9वां अर्धशतक लगाया।
जानकारी
बहिर के आंकड़ों पर एक नजर
बहिर ने 52 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का निकला। ये इस खिलाड़ी के लिस्ट-A करियर का 13वां अर्धशतक रहा। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में 53 पारियों में 42.11 की औसत से 1,800 से अधिक रन बनाए हैं।
गेंदबाजी
निशांत ने चौथी बार लिया लिस्ट-A क्रिकेट में 4 विकेट हॉल
निशांत ने 6.5 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ 31 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार ये उनके लिस्ट-A करियर का चौथा 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 43 पारियों में 26.58 की औसत से 53 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/20 का रहा है। इस खिलाड़ी ने 818 रन भी बनाए हैं।