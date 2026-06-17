इंडिया-A को शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

त्रिकोणीय सीरीज 2026: इंडिया-A ने अफगानिस्तान-A को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:09 pm Jun 17, 202607:09 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय सीरीज 2026 के 5वें मुकाबले में इंडिया-A ने अफगानिस्तान-A को 101 रन से हरा दिया। इससे पहले इंडिया-A को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब तिलक वर्मा की टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया-A ने 319/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में अफगानिस्तान-A 218 रन पर ही ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।