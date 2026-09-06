त्रिकोणीय टी-20 सीरीज फाइनल: दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराकर जीती ट्रॉफी, ये बने रिकॉर्ड्स

फाइनल मुकाबले में प्रोटियाज गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।

कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट और डुआन यानसन ने 3 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए।

उनके अलावा ईथन बॉश ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 चटकाए।

इसी तरह प्रेनेलन सुब्रायेन ने 4 ओवर में 41 रन देकर एक विकेट चटकाया। क्वेना मफाका ने 2 ओवर में 9 रन देकर एक विकेट चटकाया।