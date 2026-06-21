त्रिकोणीय सीरीज, फाइनल: इंडिया-A ने श्रीलंका-A को हराकर ट्रॉफी पर जमाया कब्जा, ये बने रिकॉर्ड्स

गेंदबाजी

कैसी रही इंडिया-A की गेंदबाजी?

मैच में इंडिया-A के गेंदबाजों ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया है। यश ठाकुर ने 7 ओवर में 45 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। विप्रज निगम ने 9.1 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट लिए। अनुकूल रॉय ने 9 ओवर में 42 रन खर्च करते हुए 2 सफलताएं अर्जित की। अशोक शर्मा ने 9 ओवर में 75 रन और तिलक ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1-1 विकेट लिया। निशांत सिंधु और सूर्यांश शेडगे विकेट रहित रहे।