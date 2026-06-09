त्रिकोणीय सीरीज 2026: रुतुराज गायकवाड़ ने अपने 100वें लिस्ट-A मैच में लगाया शतक

आंकड़े

बेहतरीन चल रहा है गायकवाड़ का लिस्ट-A करियर

लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 100 मुकाबले खेले हैं और इसकी 96 पारियों में लगभग 60 की औसत से 5,161 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 21 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 220 रन रहा है। गायकवाड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब तक 9 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 28.50 की औसत से 228 रन बनाने में सफल रहे हैं।