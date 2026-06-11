भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

त्रिकोणीय सीरीज 2026: अफगानिस्तान- A ने इंडिया-A को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:10 pm Jun 11, 202607:10 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान-A ने इंडिया-A को हरा दिया। बारिश से प्रभावित 49 ओवर के मुकाबले में इंडिया-A ने 9 विकेट पर 349 रन बनाए थे। प्रभसिमरन सिंह, रुतुराज गायकवाड और तिलक वर्मा ने अर्धशतक जड़े। जवाब में अफगानिस्तान-A ने 38 ओवर में 294 रन के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 177 रन बना लिए, लेकिन बारिश के कारण मैच रोका गया। डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) से उन्हें 4 रन से जीत मिली।