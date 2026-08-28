ट्रेंट बोल्ट ने टी-20 क्रिकेट में पहली बार एक मैच में 5 विकेट लिए, जानिए आंकड़े

इस मुकाबले से पहले टी-20 मैच में बोल्ट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/13 था, जो उन्होंने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था।

बोल्ट ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह दुनियाभर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं।

316 मैचों में बोल्ट के नाम 361 विकेट हैं और उनका गेंदबाजी औसत 26.07 है।

इस साल की शुरुआत में बोल्ट टी-20 में 350 विकेट पूरे करने वाले पहले कीवी गेंदबाज बने थे।