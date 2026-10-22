ट्रेविस हेड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया पहला टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े 

सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे टेस्ट में फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड ने संघर्षपूर्ण पारी खेली।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने एक छोर से टिककर बल्लेबाजी की।

उन्होंने लाबुशेन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की।

निरंतर रन बटोरते हुए मैच के 5वें दिन के दूसरे सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 190 गेंदों में 121 रन बनाकर आउट हुए।