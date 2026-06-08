बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, जानिए कारण 

मर्फी

मर्फी को भी मिला मौका

डोडेमेड ने आगे कहा "हम पहली बार वनडे टीम में टॉड मर्फी का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।" वह तनवीर संघा की जगह लेंगे, जिन्हें लाहौर में दूसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी। अब तक 7 टेस्ट खेल चुके मर्फी इस साल की शुरुआत में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापस आए थे। उन्हें एशेज के दौरान टीम में वापस बुलाया गया था, लेकिन तब उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था।