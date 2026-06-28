भारत ने आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वैभव सूर्यवंशी को फिर मौका नहीं

अंतराल

भारत के लिए 2 खिलाड़ियों के डेब्यू करने के बीच सबसे बड़ा अंतराल

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए 2 डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के बीच यह सबसे लंबा अंतराल है। इससे पहले सबसे लंबा अंतराल 451 दिनों का था। भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर, 2012 को 45वें खिलाड़ी के रूप में डेब्यू किया था। उसके बाद मोहम्मद शमी ने 21 मार्च 2014 को 46वें खिलाड़ी के रूप में इस प्रारूप में अपना डेब्यू किया था। बता दें कि शेडगे का यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है, जबकि प्रिंस वनडे डेब्यू कर चुके हैं।