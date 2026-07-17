रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सूची में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय जोड़ियां

लेखन आदर्श कुमार 12:57 pm Jul 17, 202612:57 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट में मजबूत साझेदारी किसी भी टीम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी कई ऐसी बल्लेबाजी जोड़ियां रही हैं, जिन्होंने सभी प्रारूपों में लंबे समय तक एक साथ बल्लेबाजी करते हुए हजारों रन जोड़े और टीम को कई यादगार जीत दिलाई। इन जोड़ियों ने साझेदारी में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ऐसे में आइए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय जोड़ियों के बारे में।