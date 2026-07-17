अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय जोड़ियां
क्या है खबर?
क्रिकेट में मजबूत साझेदारी किसी भी टीम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी कई ऐसी बल्लेबाजी जोड़ियां रही हैं, जिन्होंने सभी प्रारूपों में लंबे समय तक एक साथ बल्लेबाजी करते हुए हजारों रन जोड़े और टीम को कई यादगार जीत दिलाई। इन जोड़ियों ने साझेदारी में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ऐसे में आइए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय जोड़ियों के बारे में।
#1
सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर (12,400 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी है।
दोनों ने 1992 से 2008 के बीच भारत के लिए 247 अंतरराष्ट्रीय पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 51.45 की औसत से 12,400 रन जोड़े।
इस दौरान दोनों ने 38 शतकीय और 45 अर्धशतकीय साझेदारियां निभाईं।
दोनों के बीच सबसे बड़ी साझेदारी 281 रन की रही, जबकि 6 मौकों पर यह जोड़ी नाबाद भी लौटी। उनकी साझेदारियों ने भारत को कई यादगार जीत दिलाईं।
#2
राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर (11,037 रन)
इस सूची में दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर की जोड़ी है।
दोनों ने 241 अंतरराष्ट्रीय पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की थी और 47.98 की औसत से 11,037 रन बनाए थे।
इसमें 31 शतकीय और 43 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं। इस जोड़ी की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 331 रनों की रही थी।
दोनों 11 पारियों में नाबाद वापस लौटे। साल 1996 से 2012 तक ये दिग्गज खिलाड़ी साथ में खेलते हुए नजर आए थे।
#3
रोहित शर्मा और विराट कोहली
रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी इस सूची में तीसरे स्थान पर है।
दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 171 पारियों में साथ बल्लेबाजी करते हुए 48.95 की औसत से 8,028 रन बनाए हैं।
इस दौरान दोनों ने 26 शतकीय और 27 अर्धशतकीय साझेदारियां निभाईं। इस जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी 246 रन की रही।
वहीं, 7 मौकों पर दोनों नाबाद लौटे। दोनों की जोड़ी ने सभी प्रारूप में भारत को कई शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
#4
राहुल द्रविड़ सौरव गांगुली (7,657 रन)
इस सूची में चौथे नंबर पर द्रविड़ और गांगुली की जोड़ी है। दोनों ने 156 अंतरराष्ट्रीय पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की थी और 51.38 की औसत से 7,657 रन बनाए थे।
इसमें 21 शतकीय और 30 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं।
इस जोड़ी की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 318 रनों की रही थी। दोनों 7 पारियों में नाबाद वापस लौटे।
साल 1996 से 2018 तक ये साथ खेले। दोनों एशिया इलेवन के लिए भी खेल चुके हैं।