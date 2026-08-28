टी-20 क्रिकेट में ये हैं अब तक के 5 सबसे महान बल्लेबाज

'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, जबरदस्त ताकत और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता से 20 ओवर के फॉर्मेट को एक नया स्तर देने का काम किया।

गेल के गगनचुंबी छक्के टी-20 फॉर्मेट की पहचान बने।

गेल ने 463 मैचों की 455 पारियों में 36.22 की औसत से 14,562 रन बनाए। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक 22 शतक और 88 अर्धशतक लगाए।

वह 1,056 छक्कों के साथ इस मामले में भी सबसे आगे हैं।