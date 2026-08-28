टी-20 क्रिकेट में ये हैं अब तक के 5 सबसे महान बल्लेबाज
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 के एक मुकाबले के दौरान हासिल की। पोलार्ड ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर के 14,890 टी-20 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हम अब तक के 5 महानतम टी-20 बल्लेबाजों का विश्लेषण कर रहे हैं।
#1
क्रिस गेल
'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, जबरदस्त ताकत और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता से 20 ओवर के फॉर्मेट को एक नया स्तर देने का काम किया।
गेल के गगनचुंबी छक्के टी-20 फॉर्मेट की पहचान बने।
गेल ने 463 मैचों की 455 पारियों में 36.22 की औसत से 14,562 रन बनाए। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक 22 शतक और 88 अर्धशतक लगाए।
वह 1,056 छक्कों के साथ इस मामले में भी सबसे आगे हैं।
#2
जोस बटलर
दूसरे स्थान पर बटलर को रखा जाना चाहिए। यह इंग्लिश बल्लेबाज जरूरत के अनुसार गियर बदल सकता है और अतरंगी शॉट्स या बेहतरीन टाइमिंग से आसानी से बाउंड्री हासिल करता है।
बटलर की निरंतरता, परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा उन्हें टी-20 के दिग्गजों में शामिल करती है।
उन्होंने 526 मैचों की 495 पारियों में 35.36 की औसत से 14,890 रन बनाए हैं। उनके नाम 9 शतक और 106 अर्धशतक हैं। बटलर ने 655 छक्के लगाए हैं।
#3
विराट कोहली
विराट कोहली टी-20 फॉर्मेट में निरंतरता, आक्रामकता और लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन किया और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए लंबे समय तक प्रमुख बल्लेबाज रहे।
उन्होंने 430 मैचों की 413 पारियों में 42.44 की औसत से 14,218 रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक और 110 अर्धशतक हैं। उन्होंने 460 छक्के लगाए हैं।
#4
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। वह टाइमिंग, संयम और शानदार छक्के लगाने की क्षमता के बेहतरीन संयोजन के कारण टी-20 क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में शामिल हैं।
अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता और उनका लंबा अनुभव उन्हें एक मजबूत टी-20 खिलाड़ी बनाता है।
रोहित ने 472 मैचों में 30.94 की औसत से 12,531 रन बनाए हैं। उन्होंने 8 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं, उनके नाम 568 छक्के हैं।
#5
किरोन पोलार्ड
पोलार्ड ने अब तक 749 टी-20 मैचों की 666 पारियों में 31.81 की औसत से 14,921 रन हो गए हैं। इनमें 2 शतक और 71 अर्धशतक शामिल हैं। उनको टी-20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज बताने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं।
इसी साल पोलार्ड ने टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था।
पोलार्ड ने 1,010 छक्के और 932 चौके लगाए हैं। उनके नाम 32 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भी है।