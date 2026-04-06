IPL 2026: टिम डेविड ने एबी डिविलियर्स के इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

रिकॉर्ड

डेविड से आगे हैं युवराज सिंह

क्रिकइंफो के अनुसार, IPL में नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए RCB के किसी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2014 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9 छक्के लगाए थे। इस सूची में अब दूसरे स्थान पर डेविड हैं। उन्होंने डिविलियर्स की बराबरी कर ली है। डिविलियर्स ने 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 8 छक्के जड़े थे। ये सभी पारियां बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेली गई हैं।