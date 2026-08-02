दलीप ट्रॉफी में तिलक करेंगे कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की कप्तानी करेंगे तिलक वर्मा, जानिए उनका प्रथम श्रेणी करियर

लेखन अंकित पसबोला 05:51 pm Aug 02, 202605:51 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होनी है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इस बार तिलक वर्मा साउथ जोन की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। साउथ जोन की टीम पिछले साल फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे हार मिली थी। ऐसे में साउथ जोन को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। इस बीच टीम की कप्तानी के लिए तैयार तिलक के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर डालते हैं।