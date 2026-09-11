तिलक वर्मा कहां करेंगे बल्लेबाजी? एबी डिविलियर्स ने बताया भारतीय टीम का बड़ा सिरदर्द

तिलक ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन के लिए शानदार प्रदर्शन किया था।

उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में क्रमशः 116*, 51* और 99 रन की पारियां खेलीं।

भारतीय टी-20 टीम में तिलक पहले 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब वे 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। वे टीम के उप-कप्तान भी हैं तो ऐसे में हो सकता है वे फिर से 5 नंबर पर ही बल्लेबाजी करें।