श्रीलंका-A बनाम इंडिया-A, फाइनल: तिलक वर्मा ने जड़ा लिस्ट-A करियर का 14वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है तिलक का लिस्ट-A करियर?

तिलक ने साल 2019 में सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने लिस्ट-A करियर का आगाज किया था। वह अब तक 52 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 50 पारियों में 47 से अधिक की औसत और 88 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 2,142 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 14 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 156 रन का रहा है। वह अब तक 157 चौके और 62 छक्के जड़ चुके हैं।