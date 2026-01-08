टी-20 विश्व कप से पहले तिलक वर्मा की हुई सर्जरी, न्यूजीलैंड सीरीज में खेलना हुआ संदिग्ध

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद फरवरी में टी-20 विश्व कप भी खेला जाएगा। इस प्रमुख टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों में जुटी भारतीय टीम के लिए चिंताजनक खबर है। दरअसल, भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' की सर्जरी हुई है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं

रिपोर्ट विश्व कप में खेलने पर भी हुआ संदेह स्पोर्ट्स तक के मुताबिक, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हैदराबाद के आखिरी लीग स्टेज मैच से एक दिन पहले, 7 जनवरी की सुबह तिलक के पेट में दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। खबरों के मुताबिक, उनकी सफल सर्जरी हुई है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं, और विश्व कप में खेलने को लेकर भी उन पर संदेह है।

मेडिकल क्या होती है टेस्टिकुलर टॉर्शन? टेस्टिकुलर टॉर्शन एक आपातकालीन स्थिति है, जिसमें अंडकोष (टेस्टिकल) अपनी जगह से घूम जाता है और उसकी रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है। खून का बहाव कम होने से अचानक और अक्सर तेज दर्द और सूजन होती है। यह बहुत दर्दनाक होता है और अगर समय पर इलाज न हो तो अंडकोष खराब (नेक्रोसिस) हो सकता है, जिससे उसे हटाना पड़ सकता है। यह ज्यादातर 12 से 25 सालों के पुरुषों को होता है।

Advertisement

खिलाड़ी गिल या अय्यर हो सकते हैं सही विकल्प अगर तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर को टीम में जगह मिल सकती है। गिल ने 2025 में 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए थे। उनका हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दूसरी तरफ अय्यर दिसंबर 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं।

Advertisement