वेस्टइंडीज के 3 दिग्गजों को मिला सम्मान, उनके नाम पर हुआ क्वींस पार्क ओवल का स्टैंड

स्टेडियम का जो स्टैंड पहले 'त्रिनी पॉसी स्टैंड' के नाम से मशहूर था, वह अब 'ब्रावो, पोलार्ड, नरेन' स्टैंड कहलाएगा।

इन तीनों खिलाड़ियों ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर त्रिनिदाद का नाम रोशन किया, बल्कि कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) और दुनिया भर की टी-20 लीगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

इस सम्मान के साथ ये तीनों खिलाड़ी उन महानतम क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए, जिनके नाम क्वींस पार्क ओवल में हमेशा के लिए दर्ज हैं।