न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत के बाद इस खिलाड़ी को मिला अप्रत्याशित अवॉर्ड

तुलसी राम ने नबी के नाम की घोषणा करते हुए कहा, "जिस व्यक्ति को मैं यह पदक देने जा रहा हूं, मैं उसे कुछ समय से जानता हूं। वह मेहनती, समर्पित और अपनी तैयारियों को लेकर बेहद समर्पित है। वह बोलता है और यह सुनिश्चित करता है कि मैदान पर उसकी गेंद बोले, तो यह कोई और नहीं बल्कि औकिब हैं।"

बता दें कि नबी सीरीज में 31 ओवर में 5.16 की इकॉनमी रेट से 5 विकेट अपने नाम किए।