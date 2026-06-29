न्यूजीलैंड को शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 06:48 pm Jun 29, 202606:48 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम को 160 रन से जीत मिली। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड ने 253 रन से जीता था। पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 115 रन से जीत मिली थी। सीरीज में 2 दिग्गज खिलाड़ी केन विलियमसन और बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।