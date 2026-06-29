तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम को 160 रन से जीत मिली। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड ने 253 रन से जीता था। पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 115 रन से जीत मिली थी। सीरीज में 2 दिग्गज खिलाड़ी केन विलियमसन और बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम 114.5 ओवर में 438 रन बनाने में सफल रही। जवाब में इंग्लैंड 88.2 ओवर में 354 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में डेरिल मिचेल के शतक (100) की मदद से 288/9 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 373 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 212 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई। कप्तान के तौर पर स्टोक्स अपना आखिरी मैच नहीं जीत पाए।
शतक
डेवोन कॉनवे ने जड़ा 8वां टेस्ट शतक
डेवोन कॉनवे ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 224 गेंदों का सामना किया और 157 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 22 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 70.09 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 8वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 174 गेंदों में पूरा किया। टॉम लैथम और कॉनवे ने दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट में 300+ की साझेदारी निभाई। इंग्लैंड में पहली बार न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी ने ऐसा किया।
कप्तानी
लैथम ने खेली कप्तानी पारी
लैथम ने 214 गेंदों का सामना किया और 151 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 70.56 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 147 गेंदों में पूरा किया। इस पारी के दौरान उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। लैथम और कॉनवे ने बतौर ओपनिंग जोड़ी टेस्ट में 2,000 रन भी पूरे कर लिए।
न्यूजीलैंड
22 साल के बाद इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के कप्तान ने लगाया शतक
22 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के किसी कप्तान ने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने का कारनामा किया। लैथम ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग की बराबरी की, जिन्होंने 2004 में इंग्लैंड में शतक लगाया था। इससे पहले 1973 में बेवन कॉन्गडन ने कप्तान के रूप में इंग्लैंड में टेस्ट शतक जड़ा था। लैथम अब इस खास सूची में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए हैं।
इंग्लैंड
बेन डकेट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया
बेन डकेट 99 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 19 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक कुल 46 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 40 की औसत से 3,320 रन बनाए हैं। जैकब बेथल के साथ उन्होंने 177 गेंदों में 179 रन की साझेदारी निभाई। इंग्लैंड में उन्होंने अपना चौथा शतक लगाया।
उपलब्धि
स्टोक्स ने हासिल की ये उपलब्धि
स्टोक्स ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 21 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 70 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.30 की रही। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 250 विकेट और 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जैक्स खिलाड़ी ने ही बस ये कारनामा किया है।
शानदार पारी
इंग्लैंड के खिलाफ मिचेल ने जड़ा चौथा शतक
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में मिचेल 241 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टेस्ट करियर का छठा और इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथा शतक रहा, जिसे उन्होंने 241 गेंदों में पूरा किया। मिचेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 13 मैच की 24 पारियों में 56.71 की औसत से 1,191 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी शामिल हैं।
घोषणा
स्टोक्स ने चौथे दिन संन्यास लिया
स्टोक्स ने टेस्ट के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वह अपनी आखिरी पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने उतरे। स्टोक्स ने पारी की शुरुआत करते हुए 20 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनकी पारी का अंत जैकरी फोल्क्स ने किया। इससे पहले स्टोक्स ने पहली पारी में 15 रन का योगदान दिया था।