टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन महिला बल्लेबाजों ने बनाए हैं 4,000+ रन

न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

उन्होंने 186 मैचों की 178 पारियों में 28.83 की औसत और 108.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,758 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 124* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं।

वह 13 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं। वह अपने करियर में 500 से अधिक चौके लगा चुकी हैं।