IPL 2026 में ये विकेटकीपर बल्लेबाज कर सकते हैं कमाल का प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, जिसमें खूब रन बनने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में आक्रामक क्रिकेट में इजाफा हुआ है। IPL के इतिहास में अब तक कई ऐसे विकेटकीपर हुए हैं, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच में अंतर पैदा किए हैं। इस बीच उन आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जो आगामी सीजन में कमाल कर सकते हैं।

#1 निकोलस पूरन (LSG) निकोलस पूरन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस लीग में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह क्रीज पर आते ही बड़े शॉट्स खेलने लगते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। IPL 2025 में उन्होंने 196.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। आखिरी ओवरों में वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। IPL में उनकी स्ट्राइक रेट 168.97 की रही है।

#2 संजू सैमसन (CSK) टी-20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। वह अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पिछले सीजन में RR की ओर से सैमसन 9 ही मैचों में खेल सके थे, जिसमें 35.62 की औसत और 140.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 285 रन बनाए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 177 मैचों में 30.94 की औसत से 4,704 रन बनाए हैं। वह IPL 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से खेलते हुए दिखेंगे।

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#3 हेनरिक क्लासेन (SRH) दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह 2026 में SRH के लिए ही खेलते हुए जारी रखेंगे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने IPL 2025 में 13 पारियों में 44.27 की औसत और 172.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 487 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था। अपने IPL करियर में 45 पारियों में 40.00 की औसत के साथ 1,480 रन बनाए हैं।

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#4 ईशान किशन (SRH) ईशान किशन इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 की स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे। वह नियमित कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की गैरमौजूदगी में शुरुआती कुछ मैचों में कप्तानी करेंगे। IPL 2025 में उन्होंने 13 पारियों में 35.40 की औसत और 152.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 354 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक शामिल था।