IPL के इतिहास में इन टीमों ने जीते लगातार 2 खिताब
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/8 का स्कोर बनाया। जवाब में RCB ने विराट कोहली के अर्धशतक (75*) की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। इस बीच RCB लगातार 2 खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
चेन्नई सुपरकिंग्स (2010 और 2011)
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में CSK पहली ऐसी टीम बनी, जिसने लगातार 2 खिताब जीते थे। CSK का पहला खिताब 2010 में आया था। उस सीजन में उन्होंने अपने 14 लीग मैचों में से सिर्फ 7 में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2011 में CSK का जोरदार प्रदर्शन रहा था और लीग स्टेज के बाद टीम दूसरे स्थान पर रही थी। CSK ने क्वालीफायर-1 और फाइनल दोनों में RCB को हराकर खिताब जीता था।
#2
मुंबई इंडियंस (2019 और 2020)
रोहित शर्मा ने 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस (MI) को लगातार 2 खिताब दिलाए थे। दोनों ही सीजन में MI अंक तालिका में शीर्ष पर रही थी। 2019 में MI ने CSK को रोमांचक मैच में एक रन से हराया था। 2020 के फाइनल में रोहित की कप्तानी वाली टीम का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुआ, जिसमें 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि रोहित की कप्तानी में MI ने 5 खिताब जीते हैं।
#3
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2025 और 2026)
पाटीदार की कप्तानी में RCB ने अपना पहला खिताब 2025 में जीता था। तब फाइनल में RCB ने PBKS को 6 रन से हराया था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुए खिताबी मैच में RCB ने पहले खेलते हुए 190/9 का स्कोर बनाया और PBKS की टीम 184/7 का स्कोर ही बना सकी थी। IPL 2026 के फाइनल में RCB ने जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल किया।