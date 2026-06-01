IPL के इतिहास में इन टीमों ने जीते लगातार 2 खिताब

#1 चेन्नई सुपरकिंग्स (2010 और 2011) महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में CSK पहली ऐसी टीम बनी, जिसने लगातार 2 खिताब जीते थे। CSK का पहला खिताब 2010 में आया था। उस सीजन में उन्होंने अपने 14 लीग मैचों में से सिर्फ 7 में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2011 में CSK का जोरदार प्रदर्शन रहा था और लीग स्टेज के बाद टीम दूसरे स्थान पर रही थी। CSK ने क्वालीफायर-1 और फाइनल दोनों में RCB को हराकर खिताब जीता था।

#2 मुंबई इंडियंस (2019 और 2020) रोहित शर्मा ने 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस (MI) को लगातार 2 खिताब दिलाए थे। दोनों ही सीजन में MI अंक तालिका में शीर्ष पर रही थी। 2019 में MI ने CSK को रोमांचक मैच में एक रन से हराया था। 2020 के फाइनल में रोहित की कप्तानी वाली टीम का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुआ, जिसमें 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि रोहित की कप्तानी में MI ने 5 खिताब जीते हैं।

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