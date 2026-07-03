महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन टीमों ने खेले हैं सर्वाधिक फाइनल मैच

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एक से ज्यादा बार फाइनल खेलने वाली अन्य टीमें

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने 2009, 2010 और 2024 के फाइनल में जगह बनाई थी। इनमें से सिर्फ 2024 में कीवी टीम खिताब जीतने में सफल रही थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2023 और 2024 के फाइनल में पहुंची थी और दोनों में हार मिली थी। इनके अलावा भारत (2020) और वेस्टइंडीज (2016) ऐसी टीमें हैं जो सिर्फ एक-एक बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही है। भारत उपविजेता रही थी और वेस्टइंडीज ने खिताब जीता था।