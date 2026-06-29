श्रीलंका को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की चौथी सबसे बड़ी हार

श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने दी सबसे बड़ी मात, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 01:27 pm Jun 29, 202601:27 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी और 217 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। एंटीगुआ में खेले गए टेस्ट में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 308 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी 626/9 के स्कोर पर घोषित कर दी। उसके बाद श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में सिर्फ 101 रन पर सिमट गई। यह श्रीलंका की टेस्ट क्रिकेट इतिहास में चौथी सबसे बड़ी हार है।