वाशिंगटन फ्रीडम ने हासिल किया सर्वोच्च स्कोर (तस्वीर: एक्स/@WSHFreedom)

टी-20 क्रिकेट के इतिहास में इन टीमों ने हासिल किए सबसे बड़े लक्ष्य

लेखन अंकित पसबोला 02:08 pm Jul 16, 202602:08 pm

क्या है खबर?

मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में वाशिंगटन फ्रीडम ने एलिमिनेटर मुकाबले में MI न्यूयॉर्क को 6 विकेट से हराया। इस मैच में स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली टीम वाशिंगटन ने इतिहास रच दिया। दरअसल, इस टीम ने टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस मैच में स्मिथ (110*) और एंड्रिस गौस (132) ने शतक लगाए। इस बीच टी-20 क्रिकेट में हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में जानते हैं।