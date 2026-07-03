महिला टी-20 विश्व कप में इन स्पिनरों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

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सोफी एक्लेस्टोन (38 विकेट)

एक्लेस्टोन ने इस टूर्नामेंट में अब तक 24 मैच खेले हैं, जिसमें 11.78 की औसत और 4.73 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 38 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन पर 3 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 2018 में पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। मौजूदा सस्करण में इस स्पिनर ने अब तक 6 पारियों में 15.44 की औसत और 5.79 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट चटकाए हैं।