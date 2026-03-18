IPL इतिहास में RCB की ओर से इन बल्लेबाजों ने की हैं 200+ रन की साझेदारियां

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पिछला सीजन शानदार रहा था। रजत पाटीदार की कप्तानी में खेलते हुए RCB ने खिताब जीता था। यह 18 साल के बाद IPL इतिहास में RCB का पहला खिताब था। अब तक RCB की ओर से कई बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए हैं और कई बड़ी साझेदारियों में हिस्सा लिया है। इस बीच लीग इतिहास में RCB की ओर से 200+ रन की साझेदारियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (229 रन, 2016) विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने IPL इतिहास में रिकॉर्ड साझेदारी की है। दिग्गज बल्लेबाजों की इस जोड़ी ने IPL 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 229 रन जोड़े थे। मैच में दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे। डिविलियर्स ने मैच में 52 गेंदों में 129 रन की पारी खेली थी। कोहली के बल्ले से 55 गेंदों में 109 रन निकले थे। उस मैच को RCB ने 144 रन से अपने नाम किया था।

#2 विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (215* रन, 2015) सूची में दूसरे स्थान पर भी कोहली और डिविलियर्स हैं। दिग्गजों की जोड़ी ने IPL 2015 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 215 रन की अटूट साझेदारी निभाई थी। मैच में कोहली ने 50 गेंदों में 164 की स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए थे। डिविलियर्स ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 225.42 की स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए थे। आखिरकार मैच में RCB को 39 रन से जीत मिली थी।

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#3 कोहली-क्रिस गेल (204* रन, 2012) IPL 2012 में क्रिस गेल और कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 204* रन जोड़े थे। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 215/1 का स्कोर बनाया था। गेल ने 62 गेंदों का सामना किया था और 128 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 13 छक्के निकले थे। कोहली ने 53 गेंदों का सामना किया था और 73 रन बनाए थे। उस मुकाबले में RCB को 21 रन से जीत मिली थी।

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