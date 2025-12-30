इन प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों ने 2025 में क्रिकेट से लिया संन्यास

पुजारा चेतेश्वर पुजारा पुजारा ने अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जून 2023 में खेला था। पुजारा ने 103 मैच की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक निकले थे। उन्होंने 5 वनडे क्रिकेट में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें वह 10.20 की औसत के साथ कुल 51 रन बनाने में सफल रहे थे।

मिश्रा अमित मिश्रा अमित मिश्रा ने सितंबर 2025 में सभी प्रारूप से संन्यास लिया था। लेग स्पिनर मिश्रा ने 22 टेस्ट खेले, जिसमें 35.72 की औसत के साथ 76 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 36 वनडे में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 23.60 की औसत के साथ 64 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। उन्होंने 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 6.31 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट चटकाए थे।

Advertisement

रिद्धिमान रिद्धिमान साहा अपने विकेटकीपिंग के लिए विश्व भर में पहचाने जाने वाले रिद्धिमान साहा ने फरवरी 2025 में अपना आखिरी पेशेवर मैच खेला था। उन्होंने पहला टेस्ट 2010 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 40 टेस्ट मैच में 29.41 की औसत से 1,353 रन बनाए थे। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी को 9 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 13.66 की औसत से सिर्फ 41 रन बनाए थे।

Advertisement

संन्यास इन प्रमुख खिलाड़ियों ने भी सभी प्रारूप से लिया संन्यास भारतीय टीम से पीयूष चावला, वरुण आरोन और मोहित शर्मा ने सभी प्रारूप से संन्यास लिया। चावला ने भारत से 3 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए थे। इस लेग स्पिनर ने भारतीय टीम से 25 वनडे में 32 विकेट और 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लिए थे। तेज गेंदबाज वरुण ने 9 टेस्ट और 9 वनडे खेले थे, जिसमें क्रमशः 18 और 11 विकेट लिए थे। मोहित ने 26 वनडे और 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेले थे।