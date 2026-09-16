टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन चुनिंदा खिलाड़ियों ने 2,500+ रनों के साथ-साथ 100+ विकेट लिए

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 144 मैचों की 139 पारियों में 25.54 की औसत के साथ 3,244 रन बनाए हैं।

जिम्बाब्वे के किसी अन्य बल्लेबाज के नाम इस प्रारूप में 2,500 रन भी नहीं हैं।

रजा के नाम 1 शतक और 17 अर्धशतक भी दर्ज हैं।

दूसरी तरफ गेंदबाजी करते हुए 130 पारियों में 25.10 की औसत के साथ 114 विकेट लिए हैं। वह 2 बार 4 विकेट और एक बार 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं।