महिला टी-20 अंतराष्ट्रीय में इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सर्वाधिक मैच, जानिए शीर्ष पर कौन

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हरमनप्रीत कौर - 200 मैच

जैसा की बताया गया है कि हरमनप्रीत 200 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। वह इस मैच में 22 गेंदों में 24 रन ही बना पाई। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2009 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। वह अब तक 200 मैचों की 179 पारियों में 29.83 की औसत और 110.59 की स्ट्राइक रेट से 4,147 रन बनाने में सफल रही हैं। इसमें 1 शतक 17 अर्धशतक शामिल हैं।