महिला टी-20 अंतराष्ट्रीय में इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सर्वाधिक मैच, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसकी सेमीफानल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। यह भारतीय कप्तान हरनमप्रीत कौर का 200वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रहा है। वह इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली खिलाडृी हैं। आइए महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
हरमनप्रीत कौर - 200 मैच
जैसा की बताया गया है कि हरमनप्रीत 200 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। वह इस मैच में 22 गेंदों में 24 रन ही बना पाई। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2009 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। वह अब तक 200 मैचों की 179 पारियों में 29.83 की औसत और 110.59 की स्ट्राइक रेट से 4,147 रन बनाने में सफल रही हैं। इसमें 1 शतक 17 अर्धशतक शामिल हैं।
#2
सूजी बेट्स - 184 मैच
इस सूची में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सूजी बेट्स दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 184 मुकाबले खेले थे। वह इन मैचों की 177 पारियों में 28.89 की औसत और 108.49 की स्ट्राइक रेट से 4,739 रन बनाने में सफल रही थी। इस दौरान उन्होंने 1 शतक 28 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 124* रन का था। उन्होंने 522 चौके और 35 छक्के भी जड़े थे।
#3
डैनी वायट - 183 मैच
इस सूची में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज डैनी वायट तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 183 मुकाबले खेले थे। वह इन मैचों की 162 पारियों में 23.78 की औसत और 129.51 की स्ट्राइक रेट से 3,497 रन बनाने में सफल रही थी। इस दौरान उन्होंने 3 शतक 21 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 124 रन का था। उन्होंने 435 चौके और 46 छक्के भी जड़े थे।
#4
एलिस पेरी - 177 मैच
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज एलिस पेरी चौथे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 177 मुकाबले खेले थे। वह इन मैचों की 120 पारियों में 30.16 की औसत और 117.47 की स्ट्राइक रेट से 2,335 रन बनाने में सफल रही थी। इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 75 रन का था। वह 23 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 39 विकेट चटकाने में भी सफल रही हैं।