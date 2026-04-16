IPL में MI की टीम से इन खिलाड़ियों ने खेले हैं 150 मैच
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कुछ खिलाड़ी लंबे समय से एक ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस (MI) के साथ लंबे अंतराल से बने हुए हैं और उन्होंने अपने प्रदर्शन से इस टीम को कई मैच जिताए हैं। बुमराह अब MI की जर्सी में 150 IPL मैच खेलने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इस बीच MI से 150 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में MI को 5 बार चैंपियन भी बनाया है। वह लम्बे समय से इस टीम में बने हुए हैं। रोहित ने MI की ओर से IPL में 231 मैच खेले हैं, जिसमें 29.77 की औसत और 132.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,013 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 40 अर्धशतक लगाए हैं। वह अपने IPL करियर में अब तक 7,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
#2
कीरोन पोलार्ड
कीरोन पोलार्ड ने अपने IPL करियर में 189 मैचों में MI का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान 28.67 औसत और 147.32 की स्ट्राइक रेट से 3,412 रन बनाए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 87* के सर्वोच्च स्कोर के साथ 16 अर्धशतक भी लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 69 विकेट लिए हैं। पोलार्ड ने 2010 में अपना IPL डेब्यू किया था और एक दशक से ज्यादा समय तक MI का प्रतिनिधित्व किया।
#3
जसप्रीत बुमराह
IPL इतिहास में बुमराह MI से सर्वाधिक विकेट विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 150 मैचों में 180 से अधिक विकेट लिए हाँ। उनके बाद लसिथ मलिंगा ने MI के लिए 170 विकेट लिए थे। बुमराह IPL में 5 से कम की इकॉनमी रेट से 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। वह MI से खेलते हुए 2 बार 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। बुमराह IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज हैं।