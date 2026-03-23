IPL के अब तक के सभी सीजन में हिस्सा ले चुके हैं ये खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत 2008 में हुई थी और पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) (RR) की टीम विजेता बनी थी। अब तक 18 सीजन सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं और 28 मार्च से 19वां सीजन शुरू होने वाला है। इस लीग के इतिहास में अब तक चुनिंदा खिलाड़ी ऐसे हुए हैं, जिन्होंने सभी सीजन में हिस्सा लिया है। आइए ऐसे ही खिलाड़ियों की सूची पर नजर डालते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी सभी सीजन में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने ज्यादातर सालों में टीम की कप्तानी की है। IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 5 खिताब जीते हैं। उन्होंने IPL के 16 संस्करण CSK और 2 संस्करण (2016 और 2017) राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिए खेले हैं। वह इस लीग में 278 मैचों की 242 पारियों में 38.30 की औसत से 5,439 रन बना चुके हैं।

#2 विराट कोहली विराट कोहली ने सभी सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस टीम की लंबे समय तक कप्तानी भी की है। कोई भी अन्य खिलाड़ी IPL में किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ इतने लंबे समय तक नहीं जुड़ा है। ​ कोहली ने अब तक खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

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#3 मनीष पांडे मनीष पांडे भी इस सूची का हिस्सा हैं। वह 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से खेलेंगे। वह लीग में MI, RCB, RPS, KKR, SRH, LSG और DC का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं। वह लीग में अब तक 174 मैचों की 162 पारियों में 29.41 की औसत और 121.51 की स्ट्राइक रेट से 3,942 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 114 रन रहा है।

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