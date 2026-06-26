टॉम लैथम इंग्लैंड में शतक जड़ने वाले केवल चौथे कीवी कप्तान हैं

न्यूजीलैंड के इन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की सरजमीं पर बतौर कप्तान जड़े हैं टेस्ट शतक

लेखन भारत शर्मा 06:45 pm Jun 26, 202606:45 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (151) खेली। इसकी मदद से कीवी टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो गई। इसके साथ ही वह इंग्लैंड की धरती पर बतौर कप्तान शतक जड़ने वाले केवल चौथे कीवी खिलाड़ी भी बन गए हैं। आइए यह कारनामा करने वाले अन्य कप्तानों पर नजर डाल लेते हैं।