निकोल्स ने बेसिन रिजर्व में अब तक कुल 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 15 पारियों में लगभग 85 की औसत से 1,000 से अधिक रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 5 शतक भी लगाए हैं और नाबाद 200 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

दिलचस्प रूप से निकोल्स ने अपने 12 टेस्ट शतकों में से 9 शतक न्यूजीलैंड में खेलते हुए बनाए हैं। वह घरेलू टेस्ट में 2,100 से अधिक रन बना चुके हैं।