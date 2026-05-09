IPL इतिहास में KKR के इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक, जानिए सबसे पहले किसने लगाया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से हरा दिया। DC से मिले 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR ने सलामी बल्लेबाज फिन एलन (100*) के शतक से जीत दर्ज कर ली। एलन IPL इतिहास में KKR के लिए शतक जड़ने वाले केवल चौथे बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए IPL में KKR के लिए शतक जड़ने वाले अन्य बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 ब्रेंडन मैकुलम - 158* बनाम RCB, 2008 न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम IPL और KKR के लिए शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। IPL 2008 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए मैकुलम ने 73 गेंदों पर 158* रन बनाकर KKR को 222/3 के स्कोर तक पहुंचाया। यह आज भी IPL इतिहास का दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। पारी में मैकुलम ने 13 छक्के और 10 चौके लगाए थे। बाद में KKR ने 140 रनों से जीत दर्ज की थी।

#2 वेंकटेश अय्यर - 104 रन बनाम MI, 2023 IPL 2023 में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने KKR के लिए शानदार शतक (104) जड़ा था। दूसरे ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए अय्यर ने 51 गेंदों में 104 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 9 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद KKR को हार का सामना करना पड़ा था। MI की टीम ने 186 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3 सुनील नरेन - 109 रन बनाम RR, 2024 मुख्य रूप से गेंदबाजी में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पहचान रखने वाले सुनील नरेन के नाम IPL में शतक का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हासिल की थी। बतौर सलामी बल्लेबाज नरेन ने 56 गेंदों में 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से तूफानी 109 रन बनाए थे। नरेन के शतक की बदौलत KKR ने 223/6 का स्कोर बनाया, लेकिन RR ने लक्ष्य का पीछा कर जीत दर्ज कर ली थी।

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