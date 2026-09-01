लियोनल मेसी के संन्यास पर युवराज सिंह समेत कई भारतीय दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है

लियोनल मेसी के संन्यास पर युवराज समेत इन भारतीय दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 06:31 pm Sep 01, 202606:31 pm

क्या है खबर?

फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान रहे लियोनल मेसी ने 21 साल के अपने सुनहरे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद सोमवार रात को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह, पूर्व दिग्गल ऑलराउंडर युवराज सिंह और पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने उन्हें भावुक और ऐतिहासिक विदाई दी है। आइए जानते हैं किसने, क्या कहा है।