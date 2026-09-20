टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं शतक

भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 49 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 49 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद रही।

उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

अपनी पारी के दौरान उन्होंने मंधाना (37) के साथ 72 रन, और हरमनप्रीत (40) के साथ 94 रन की साझेदारी की।

उनके शतक की बदौलत भारत ने 195/4 का स्कोर बनाते हुए जोरदार जीत दर्ज की।

बांग्लादेश की पारी सिर्फ 81 रन पर सिमट गई थी।