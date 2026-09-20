टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं शतक

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं शतक
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2026 के सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 114 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल में जगह बनाई और अपना पदक सुनिश्चित किया। इस सेमीफाइनल मैच में भारत से शफाली वर्मा ने शतक (100*) लगाने का कारनामा किया। इस बीच भारतीय टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
स्मृति मंधाना (2 शतक)
स्मृति मंधाना टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड और हांगकांग के खिलाफ शतक लगा चुकी हैं।
उन्होंने 2025 में इंग्लिश टीम के विरुद्ध नॉटिंघम में 62 गेंदों में 112 रन बनाए थे।
अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। भारत ने उस मैच में 97 रन से जीत दर्ज की थी।
मंधाना ने 2026 में हांगकांग के विरुद्ध एशिया कप मैच में 64 गेंदों में 124 रन बनाए और भारत ने 137 रन से मैच जीता था।
#2
हरमनप्रीत कौर (1 शतक)
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सिर्फ एक शतक लगाने में सफल हुई हैं।
उन्होंने 2018 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 51 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी। अपने शतक में उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए थे।
उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले खेलते हुए 194/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 160/9 का स्कोर ही बना सकी थी।
#3
शफाली वर्मा (1 शतक)
भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 49 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 49 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद रही।
उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।
अपनी पारी के दौरान उन्होंने मंधाना (37) के साथ 72 रन, और हरमनप्रीत (40) के साथ 94 रन की साझेदारी की।
उनके शतक की बदौलत भारत ने 195/4 का स्कोर बनाते हुए जोरदार जीत दर्ज की।
बांग्लादेश की पारी सिर्फ 81 रन पर सिमट गई थी।
जानकारी
शफाली ने लगाए 9 छक्के
शफाली ने अपनी इस शतकीय पारी में कुल 9 छक्के और 3 चौके लगाए। वह एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी (संयुक्त रूप से) बन गई हैं। उनके अलावा हैली मैथ्यूज और डॉटिन भी एक पारी में 9-9 छक्के लगा चुकी हैं।