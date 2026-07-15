जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में सर्वाधिक वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं

इंग्लैंड में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं 30 से अधिक वनडे विकेट

लेखन भारत शर्मा 04:44 pm Jul 15, 202604:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने करीब 3 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले से वनडे क्रिकेट में वापसी की। इसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और एक विकेट चटकाकर भारत की 6 विकेट से जीत में योगदान दिया। इस विकेट साथ ही उन्होंने अपने 150 वनडे विकेट भी पूरे कर लिए। वह इंग्लैंड में 30 से अधिक वनडे विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गए।