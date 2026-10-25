टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय गेंदबाजों ने एक कैलेंडर वर्ष में 35+ विकेट लिए

अर्शदीप 2 सालों में 35 से अधिक विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 2024 में 18 मैचों में 13.50 की औसत और 7.49 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 36 विकेट लिए थे।

भारत ने उस साल टी-20 विश्व कप भी जीता था, जिसमें अर्शदीप उन्होंने 12.64 की औसत के साथ 17 विकेट लिए थे।

वह 2026 में अब तक 24.78 की औसत के साथ 38 विकेट ले चुके हैं।