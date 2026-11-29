जुरेल ने न्यूजीलैंड दौरे पर अब तक अपनी दोनों पारियों में प्रभावित किया है।

उन्होंने पहले वेलिंगटन टेस्ट में अपनी इकलौती पारी में 79 गेंदों में 78 रन बनाए थे। उन्होंने नंबर-7 पर खेलते हुए ये स्कोर बनाया था।

इसके बाद क्राइस्टचर्च टेस्ट की अपनी पहली पारी में उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 170 गेंदों में 88 रन बनाए हैं।

यह उनके टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक साबित हुआ।