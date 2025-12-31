इन भारतीय बल्लेबाजों ने एक कैलेंडर वर्ष में टीम के 25 प्रतिशत से ज्यादा रन बनाए

भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप 2025 के खिताब जीते। ऐसे में बड़े टूर्नामेंट के लिहाज से भारत के लिए यह साल शानदार रहा। कुछ युवा खिलाड़ियों ने 2025 में अपनी छाप छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस साल कमाल किया। इस बीच एक कैलेंडर वर्ष में टीम के 25 प्रतिशत रन (किसी भी एक प्रारूप में) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों (कम से कम 20 पारी) के बारे में जानते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (27.5 प्रतिशत, टी-20, 2025) अभिषेक ने इस साल 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 42.95 की औसत और 193.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 859 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए। अभिषेक ने इस साल एशिया कप में 7 पारियों में 44.86 की औसत के साथ 314 रन बनाए, जो कि भारतीय टीम का 29.26 प्रतिशत रन रहे। बता दें कि इस साल भारतीय टीम की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 3,200 से अधिक रन बने।

#2 सचिन तेंदुलकर (27.2 प्रतिशत, वनडे, 1998) पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के लिए 1998 शानदार रहा था। उन्होंने उस साल 34 वनडे मैच खेले थे, जिसकी 33 पारियों में उन्होंने 65.31 की उम्दा औसत के साथ 1,894 रन बनाए थे। उस दौरान तेंदुलकर ने 143 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। तेंदुलकर ने 1998 में भारतीय टीम के कुल रन के 27.2 प्रतिशत रन बनाए थे।

#3 सचिन तेंदुलकर (25.5 प्रतिशत, वनडे, 2003) तेंदुलकर 2003 में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उस साल उन्होंने 21 वनडे पारियों में 57.05 की औसत और 87.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,141 रन बनाए थे। उन्होंने भारतीय टीम के 25.5 प्रतिशत रन बनाए थे। उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए थे। वनडे विश्व कप 2023 में तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे, जो टीम के 25.95 प्रतिशत (हाउस्टेट के मुताबिक) रन थे।

