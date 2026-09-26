इन भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय को मिलाकर 15,000+ रन बनाए

रोहित शर्मा भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमित ओवर प्रारूप में कुल 16,126 रन बनाए हैं।

अपने वनडे करियर में उन्होंने 288 मैचों में 48.95 की औसत और 93.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,895 रन बनाए हैं।

अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,231 रन बनाए थे। वह भी इस प्रारूप को अलविदा कह चुके थे।