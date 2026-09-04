अफगानिस्तान के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाए हैं शतक

रोहित शर्मा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 5 शतक लगाए थे। उन्होंने अफगान टीम के विरुद्ध 2024 में सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में शतक लगाया था।

उन्होंने 69 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे।

उनकी पारी की बदौलत भारत ने 212/4 का स्कोर बनाया था।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ वो मैच टाई रहा था और आखिर में सुपर ओवर में भारत ने जीत दर्ज की थी।