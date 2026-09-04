अफगानिस्तान के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाए हैं शतक
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 13 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी। 3 मैचों की इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। BCCI इस सीरीज के लिए टीम घोषित कर चुकी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाए हैं।
#1
विराट कोहली (नाबाद 122 रन, 2022)
एशिया कप 2022 में विराट कोहली ने अफगान टीम के विरुद्ध शतक लगाया था।
दुबई में खेले गए मैच में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए थे। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का इकलौता शतक साबित हुआ।
उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में अफगानी टीम 111/8 का स्कोर ही बना सकी थी।
#2
रोहित शर्मा (नाबाद 121 रन, 2024)
रोहित शर्मा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 5 शतक लगाए थे। उन्होंने अफगान टीम के विरुद्ध 2024 में सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में शतक लगाया था।
उन्होंने 69 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे।
उनकी पारी की बदौलत भारत ने 212/4 का स्कोर बनाया था।
चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ वो मैच टाई रहा था और आखिर में सुपर ओवर में भारत ने जीत दर्ज की थी।