टी-20 क्रिकेट में इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं 400+ छक्के

#1 रोहित शर्मा सूची में पहले स्थान भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2007 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 466 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 550 से अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 159 मैच खेले थे, जिसमें 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,231 रन बनाए हैं। अपने IPL करियर में वह 7,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

#2 विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2007 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 417 मुकाबले खेले हैं और इसकी 400 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच वह 441 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 124 छक्कों की मदद से 4,188 रन अपने नाम किए थे।

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#3 सूर्यकुमार यादव भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 363 मैचों की 357 पारियों में 35.04 की औसत और 152.75 की स्ट्राइक रेट के साथ 9,532 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 शतक और 34 अर्धशतक जड़े हैं। वह टी-20 क्रिकेट में अब तक 422 छक्के लगा चुके हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 179 छक्के लगाए हैं।

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