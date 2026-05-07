IPL में इन विदेशी बल्लेबाजों ने सबसे कम उम्र में लगाया है शतक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक 10 से ज्यादा शतक लग चुके हैं। इसी क्रम में पंजाब किंग्स (PBKS) के कूपर कॉनॉली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में नाबाद 107 रन की पारी खेली। उनके इस शतक के बावजूद PBKS को मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कॉनॉली IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा विदेशी बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 कूपर कॉनॉली (22 साल और 257 दिन) कॉनॉली ने 22 साल और 257 दिन की उम्र में अपने युवा IPL करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने जीत के लिए मिले 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 गेंदों में 107 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए। उनके इस शतक की मदद से PBKS की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी।

#2 क्विंटन डिकॉक (23 साल और 122 दिन) क्विंटन डिकॉक ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए IPL 2016 में शतक लगाया था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में 51 गेंदों में 108 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए थे। डिकॉक की मदद से DC ने उस मैच में जीत दर्ज की थी। DC ने जीत के लिए मिले 192 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।

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#3 डेविड वार्नर (23 साल और 153 दिन) डेविड वार्नर ने 23 साल और 153 दिन की उम्र में शतक लगाने का कारनामा किया था। उन्होंने IPL 2010 में DC की ओर से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 69 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए मैच में DC ने पहले खेलते हुए 177/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में KKR की टीम 137/9 का स्कोर ही बना सकी थी।

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