बुमराह ने अब तक 53 मुकाबले खेले हैं और इसकी 100 पारियों में 237 विकेट चटकाए हैं।

पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ ने 121 पारियों में 30.49 की औसत के साथ 236 विकेट लिए थे।

बुमराह इस समय विकेटों के मामले में पूर्व भारतीय स्पिनर भागवत चन्द्रशेखर (242) को पीछे छोड़ने के करीब हैं।

वह 200 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिनका औसत 20 से कम है।