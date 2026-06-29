केमार रोच ने पूरे किए 300 टेस्ट विकेट

वेस्टइंडीज के लिए इन तेज गेंदबाजों ने चटकाएं हैं 300+ टेस्ट विकेट, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 12:20 pm Jun 29, 202612:20 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 217 रन से हरा दिया। मुकाबले में तेज गेंदबाज केमार रोच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल 6 विकेट (पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 4) हासिल किए। दूसरी पारी में चौथा विकेट लेते ही उनके टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे हो गए। वह ऐसा करने वाले वेस्टइंडीज के केवल चौथे तेज गेंदबाज हैं। आइए अन्य गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।